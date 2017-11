Kaufhausdetektiv organisierte Ladendiebstähle in Steiermark

Ein Kaufhausdetektiv in der Steiermark hat sich den Ermittlungen der Grazer Polizei zufolge mit einem Ladendieb und anderen Komplizen zusammengetan und wochenlang Diebstähle teils großer Waren ermöglicht. Zusammen sollen sie einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht haben. Ein Teil der Beute wurde bei den Verdächtigen, den Auftraggebern und Hehlern gefunden, hieß es am Montag.

Der 28-jährige in Graz lebende Detektiv sollte eigentlich im Auftrag einer Detektei in mehreren Filialen einer Kette – zwei in Graz, einer in Fürstenfeld und auch in einer in Weiz – Diebstähle verhindern. Doch der gebürtige Rumäne schloss sich mit seinem 20-jährigen Landsmann und mutmaßlich noch weiteren Komplizen zusammen. Von Mitte September bis vergangenen Samstag wurden Diebstähle verübt, wobei der 28-Jährige dafür sorgte, dass nichts auffällt.