Katzian sieht bei Arbeitsabkommen noch einige Hürden

Es gibt immer noch einige Themen, die unklar sind - © APA

GPA-Chef Wolfgang Katzian sieht noch deutlichen Verhandlungsbedarf bei Mindestsicherung und Arbeitszeitflexibilisierung. Beide Themen hat die Regierung in ihrem Arbeitsabkommen an die Sozialpartner ausgelagert, inklusive Deadline bis Juli. “Es gibt immer noch einige Themen, die unklar sind”, so Katzian Dienstagabend in der “ZiB2”.