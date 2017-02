Katzian schließt 12-Stunden-Regelarbeit aus

Katzian findet klare Worte - © APA

Der Vorsitzende der Gewerkschaft GPA-djp, Wolfgang Katzian (SPÖ), hat zu den laufenden Verhandlungen der Sozialpartner über Mindestlohn und Arbeitszeitflexibilisierung ausgeschlossen, dass es eine Regelarbeitszeit von 12 Stunden geben werde. Das stehe offenbar im “Traumkatalog” einiger, höre man sich Aussagen der vergangenen Wochen an. Aber: “Mit uns nicht”, so Katzian am Dienstag in Wien.