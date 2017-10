Katy Perry: Die Hochzeits-Crasherin

Katy Perry stattete einer Hochzeitsfeier im “Four Seasons”-Hotel in St. Louis einen spontanen Besuch ab. Das Hochzeitspaar war sichtlich überrascht und freute sich über die ungewöhnlichen Hochzeitsgäste.

Die Sängerin und ihr Team tauchten ganz plötzlich auf und verbrachten den Abend mit Hayley Rosenblum und Blonie Dudney. Die Musikerin blieb laut Medienberichten ein Viertelstunde, tanzte ausgelassen mit dem Brautpaar und schoss unzählige Selfies mit den Gästen.

{Hayley + Blonie} “Do you mind if we crash your wedding” Katy Perry #dudneypickedRoselnBloom #ABAweddings #raypropstudios Ein Beitrag geteilt von Ray Prop (@raypropstudios) am 22. Okt 2017 um 10:08 Uhr

Hayley and Blonie you have officially gone viral – TMZ, Huffpost, Yahoo, Dailymail, WMagazine #dudneypickedaroseinbloom #abaweddings #raypropstudios Ein Beitrag geteilt von Ray Prop (@raypropstudios) am 23. Okt 2017 um 14:58 Uhr

Hochzeitsfotograf Ray Prop gibt an, er habe die Hochzeit bereits verlassen wollen, als plötzlich eine ungewöhnliche Truppe aufgetaucht sei. Eine Frau mit kurzem Blondschopf und Baseballkappe habe gefragt, ob sie mitfeiern dürfe.

“Die Feier an sich war schon absolut großartig, und die Braut war wunderschön, aber das war noch das Sahnehäubchen”, sagte eine Freundin des Paares, Amy Prada, dem “Kansas City Star”.

Katy Perry ist derzeit gerade auf “Witness”-Tour in den USA und war am Samstag aufgrund eines Konzertes am nächsten Tag in der Stadt.

Auch wenn Katys Besuch nur kurz war, hat das Paar nun eine tolle Geschichte zu erzählen. Den ungewöhnlichen Hochzeitsgast werden die Beiden nicht so schnell vergessen.

(Red.)