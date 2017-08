Katschbergstraße im Pongau nach Unwetter wieder befahrbar

Alle Pässe und Gebirgstäler zumindest eingeschränkt wieder befahrbar - © APA

Nach den heftigen Unwettern mit schweren Schäden am Wochenende in den Salzburger Gebirgsgauen sind am Dienstag wieder alle Pässe und Gebirgstäler befahrbar. Die Nordrampe der Katschbergstraße (B99) wurde am Montag um 18.00 Uhr zwischen Untertauern und Obertauern (Pongau) für den Verkehr freigegeben. Laut Polizei ist die Straße mit leichten Behinderungen passierbar.