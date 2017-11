Kathrein lud zum Tanz ein

Einen Abend voller Tanzfreude erlebten die zahlreichen Gäste beim traditionellen Kathreintanz, den die Trachtengruppe Feldkirch im Pförtnerhaus veranstaltete.

FELDKIRCH Der Kathreintranz krönt die traditionelle Tanzsaison, und auch heuer wurde dabei im Pförtnerhaus temperamentvoll das Tanzbein geschwungen. Die Freude am Tanzen steckte unmittelbar an und ergriff sogleich alle Gäste im Saal.

Seit 1984 wird traditionell im November von der Trachtengruppe der Stadt Feldkirch der Kathreintanz veranstaltet, welcher dem Brauchtum folgend die Tanzsaison abschließt. Dieses Volkstanzfest gilt inzwischen längst als der Höhepunkt des Vereinsjahrs. Nicht nur aus Feldkirch und aus ganz Vorarlberg, sondern auch aus dem angrenzenden Umland reisten die Gäste in bunten Trachten an, um schwungvoll das Tanzbein zu schwingen, das köstliche Kuchenbuffet zu genießen und sich am Tanz zu erfreuen.