Katholische Prälatur Opus Dei wählt neuen Leiter

Klaus Küng nimmt an dem Treffen teil - © APA (Archiv/Hochmuth)

Die katholische Personalprälatur Opus Dei wählt am Montag ihren neuen Leiter. Am Wahlkongress in Rom nehmen 194 Mitglieder teil, darunter auch der St. Pöltner Bischof Klaus Küng. Der gewählte Prälat muss anschließend von Papst Franziskus bestätigt werden. Die Bekanntgabe des Ergebnisses wird daher für Dienstag erwartet.