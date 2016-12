Kater “Felix” nach vier Jahren wieder zu Hause in Wien

Felix hat keine großen gesundheitlichen Probleme - © APA

Ein Kater ist nach über vier Jahren wieder zurück bei seinen Besitzern in Wien-Penzing. Im Sommer 2012 kehrte “Felix” nach einem seiner üblichen Spaziergänge nicht mehr retour. Nun wurde der Kater in Simmering gefunden und zum Wiener Tierschutzverein gebracht, teilte dieser am Mittwoch mit.