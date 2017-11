Katar holt erstmals Frauen in Beratungsgremium der Regierung

Das Golfemirat Katar hat erstmals in seiner Geschichte Frauen für den Schura-Rat ernannt, eines der wichtigsten Beratungsgremien der Regierung. Der Emir Scheich Tamim bin Hamad al-Thani erließ am Donnerstag ein entsprechendes Dekret. Staatlichen Medien zufolge werden künftig vier Frauen in dem 45-köpfigen Rat vertreten sein.

Der Schura-Rat erörtert Gesetzentwürfe des Kabinetts, den Haushaltsentwurf und die allgemeine Regierungspolitik. Die Ankündigung erfolgt inmitten einer schweren diplomatischen Krise. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten im Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Verkehrs- und Handelsblockade gegen den gasreichen Wüstenstaat verhängt. Sie werfen Katar Unterstützung von Terrorgruppen und eine zu große Nähe zu Saudi-Arabiens Erzrivalen Iran vor. Katar weist die Vorwürfe zurück.