Kataloniens Ministerpräsident wendet sich an sein Parlament

Carles Puigdemont riskiert derzeit viel - © APA (AFP)

Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, will sich am Dienstag (18.00 Uhr) an das Parlament in Barcelona wenden. Offiziell will er dabei Stellung zur aktuellen politischen Situation in der um eine Abspaltung von Spanien bemühten Region beziehen. Jedoch wird von der Regierung in Madrid befürchtet, dass er bei seinem Auftritt die Unabhängigkeit ausrufen könnte.