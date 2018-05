Katalonien: Separatisten kündigen "Aufbau einer Republik" an

Der neue Kandidat der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter für das Amt des Regionalpräsidenten, Quim Torra, will in der spanischen Konfliktregion die Bemühungen zum "Aufbau einer Republik" fortsetzen. Er wolle nach seiner Wahl unter anderem "einen verfassunggebenden Prozess einleiten", sagte Torra am Freitag dem TV-Sender TV3. Zugleich betonte er seine "ausgestreckte Hand" gegenüber Madrid.

Torra war am Freitag von Parlamentspräsident Roger Torrent zum neuen Regionalpräsidenten nominiert worden. Das Regionalparlament in Barcelona tritt am Samstag zur Debatte und zur Abstimmung über die Kandidatur von Torra zusammen. Wenn es bis zum 22. Mai – in nur eineinhalb Wochen also – keine neue Regierung gibt, muss in Katalonien neu gewählt werden. Einer am Freitag veröffentlichten Umfrage zufolge können die drei Separatistenparteien bei Neuwahlen mit einem Ausbau ihrer Mehrheit rechnen.