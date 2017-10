Katalonien-Referendum belastet Euro und spanische Anleihen

Die aktuellen Entwicklungen in Spanien spürt auch der Euro - © APA (AFP)

Das Unabhängigkeitsreferendum in der spanischen Region Katalonien hat an den europäischen Finanzmärkten Spuren hinterlassen. Der Kurs des Euro geriet am Montag unter Druck. Besonders deutlich zeigte sich die Reaktion bei spanischen Staatsanleihen, deren Renditen spürbar zulegten. Auch an der spanischen Aktienbörse kam es im frühen Handel zu Einbußen.