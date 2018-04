Katalonien rechnet bei Puigdemont-Auslieferung mit Unruhen

Die katalanische Regionalpolizei Mossos d´Esquadra erwartet nach der Verhaftung des ehemaligen Regionalpräsidenten Carles Puigdemonts in Deutschland und mit Blick auf seine mögliche Auslieferung an die spanische Justiz zunehmende Proteste in Katalonien.

Bereits seit Tagen organisieren separatistische Gruppen in sogenannten “Komitees zur Verteidigung der Republik” (CDR) Demonstrationen und Blockaden von Autobahnen und Nationalstraßen, um gegen die Inhaftierung zahlreicher Separatistenführer und speziell Puigdemonts zu protestieren.

Puigdemont und zahlreichen seiner ehemaligen Minister wirft die spanische Justiz wegen der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens im Oktober Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Veruntreuung öffentlicher Gelder vor. Ihnen drohen langjährige Haftstrafen.

Sollte Puigdemont wirklich an Spanien ausgeliefert werden, befürchtet die Regionalpolizei zudem eine mögliche Zunahme der Gewalt, zumal der separatistischen CDR-Bewegung auch zahlreiche linksradikale und gewaltbereite Gruppen angehören. Die Mossos d´Esquadra leiteten aus diesem Grunde bereits die “Operation Minerva” ein.

Diese sieht neben verstärkten Schutzmaßnahmen von pro-spanischen Politikern und deren Parteizentralen auch die von Einrichtungen der Europäischen Union, spanischer Regierungs- und Justizgebäude, der spanischen Nationalpolizei und der Guardia Civil sowie ausländischer Botschaften wie der Deutschlands vor.

Erhöhte Alarmstufe gilt auch am Mittwochabend während des Champions League Fußballspiels zwischen dem FC Barcelona und AS Roma. Das “Komitee zur Verteidigung der Republik” rief die Menschen auf, im Camp Nou Stadion mit gelben Luftballons und “Unabhängigkeit, Freiheit”-Rufen gegen die Inhaftierung separatistischer Politiker zu protestieren. Das soll in der Spielminute 17.14 passieren. Eine symbolische Zahl, da Katalonien im Jahr 1714 im Zuge der spanischen Erbfolgekriege dem spanischen Königreich einverleibt wurde. Die Polizei ist in höchster Alarmbereitschaft, falls es doch nicht bei friedlichen Protesten während des Spiels bleiben sollte.