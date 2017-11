Puigdemont muss kommende Woche vor belgisches Gericht

Der abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont wird in der kommenden Woche von einem belgischen Gericht zum spanischen Haftbefehl gegen ihn befragt. Die Sitzung sei für den 17. November (14.00 Uhr) angesetzt, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Außerdem sollen demnach auch vier ehemalige Minister Puigdemonts angehört werden.

Puigdemont kritisierte unterdessen die Inhaftierung von Mitgliedern seiner ehemaligen Regierung durch Madrid scharf. Seine Gedanken seien bei den Kollegen, die “ungerechterweise von einem Staat inhaftiert wurden, der weit entfernt von der demokratischen Praxis ist”, so Puigdemont am Montag.

Ein Gericht in Madrid hatte vergangene Woche acht Mitglieder von Puigdemonts abgesetzter Regierung in Untersuchungshaft genommen, darunter seinen Stellvertreter Oriol Junqueras. Puigdemont selbst und vier seiner Ex-Minister, die sich nach Belgien abgesetzt hatten, wurden in der Nacht zum Montag von einem belgischen Untersuchungsrichter unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. “Frei und ohne Kaution”, kommentierte Puigdemont die Entscheidung mit Verweis auf das Schicksal seiner ehemaligen Regierungskollegen.