Katalonien kündigt für Herbst Unabhängigkeitsreferendum an

Regierungschef Carles Puigdemont nennt als Termin den 1. Oktober - © APA (AFP)

Der Regierungschef Kataloniens, Carles Puigdemont, heizt die Unabhängigkeitsdebatte in der nordostspanischen Provinz wieder an. Er kündigte am Freitag in Barcelona an, am 1. Oktober dieses Jahres eine Volksabstimmung über die Loslösung von Spanien abhalten zu wollen. Die spanische Zentralregierung in Madrid bezeichnet dieses Vorgehen aber als illegal.