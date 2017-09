Katalonien eröffnete Unabhängigkeits-Kampagne mit Kundgebung

Großkundgebung in der Stierkampf-Arena von Tarragona - © APA (AFP)

Die nordspanische Region Katalonien treibt ihre Unabhängigkeitsbestrebungen trotz massiver Kritik der Zentralregierung und des Verfassungsgerichts voran. Mit einer Großkundgebung in einer Stierkampf-Arena in Tarragona eröffnete die Regionalregierung am Donnerstag offiziell die umstrittene Kampagne für ein Referendum über die Unabhängigkeit vom spanischen Zentralstaat.