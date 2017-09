Katalanischer Regierungschef erstmals mit Haft bedroht

Carles Puigdemont hält am Referendum fest - © APA (AFP)

Sechs Tage vor dem umstrittenen Referendum in Katalonien über die Loslösung von Spanien ist dem Chef der separatistischen Regionalregierung in Barcelona Haft angedroht worden. Es gebe die Möglichkeit, dass die Justiz die Festnahme des katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont u.a. wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder anordne, sagte Generalstaatsanwalt Jose Manuel Maza am Montag.