Katalanischer Ex-Regierungschef Mas gibt Parteivorsitz ab

Der frühere katalanische Regionalregierungschef Artur Mas gibt den Vorsitz der führenden Partei der Unabhängigkeitsbefürworter ab, der auch der abgesetzte Regionalregierungschef Carles Puigdemont angehört. "Ich trete ein weiteres Mal zur Seite", erklärte Mas in Anspielung auf seine Ankündigung vor zwei Jahren, zugunsten von Puigdemont auf das Amt des katalanischen Regierungschefs zu verzichten.

Er wolle nicht, dass sein Vorsitz in der Katalanischen Europäischen Demokratischen Partei (PDeCAT) als “Bremse” wirke, begründete Mas seine Entscheidung. Bei der Regionalwahl am 21. Dezember hatten die Unabhängigkeitsbefürworter ihre absolute Mehrheit im Parlament verteidigt, stärkste Kraft in dem Lager wurde die PDeCAT.