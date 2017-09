Katalanischer Außenminister appelliert an Brüssel

Romeva: "Demokratie Spaniens zerfällt" - © APA (AFP)

Angesichts der angespannten Lage in seiner Heimatregion fordert Kataloniens Außenminister Raul Romeva die EU-Kommission zur Einmischung auf. “Die Demokratie in Spanien zerfällt Tag um Tag. Als Hüterin der EU-Verträge kann die Europäische Kommission nicht länger argumentieren, dass das eine inländische Angelegenheit ist”, erklärte Romeva am Donnerstag in Brüssel.