Katalanen stimmen über Unabhängigkeit von Spanien ab

Das Verfassungsgericht hat das Referendum verboten - © APA (AFP)

In Katalonien haben in der Nacht auf Sonntag vor allem in ländlichen Gebieten Tausende Bauern damit begonnen, die Eingänge von Schulen und Gemeindegebäuden, in denen am Sonntag über die Unabhängigkeit der spanischen Region abgestimmt werden soll, mit ihren Traktoren zu versperren. Damit wollen die Bauern die Polizei daran hindern, die Gebäude abzuschließen und weiträumig abzusperren.