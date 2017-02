Kasperl & das Faschingsfest in der Villa K.

Auch der Kasperl feiert Fasching! Am Samstag, den 25.02.2017 ab 15.00 Uhr beim Kindertheater in der Villa K. in Bludenz.

In Kasperlhausen soll ein Faschingsfest gefeiert werden. Alle außer Kasperl wollen sich verkleiden. Jeder in die Person, die er gerne einmal wäre. Wenn dabei aber Zauberei im Spiel ist und der Räuber und die Hexe mitmischen, dann kann es ein tolles Durcheinander geben. Ob der Kasperl da wieder Ordnung schaffen kann ? Was: Kindertheater "Kasperl & das Faschingsfest" Wo: Villa K., Jellerstraße 16 Wann: 15.00 Uhr Eintritt: Für Kinder ab 3 Jahren, € 4,- Eine Zusammenarbeit des Theater der Figur Nenzing und der Offenen Jugendarbeit Bludenz – Villa K.