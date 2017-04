ÖEHV-Team kehrt mit 11:0 gegen Polen in die A-WM zurück

Klare Angelegenheit für die Österreicher - © APA (Fohringer)

In beeindruckender Manier hat Österreichs Eishockey-Nationalteam nach zwei Jahren Zweitklassigkeit die Rückkehr unter die besten 16 Mannschaften geschafft. Das ÖEHV-Team deklassierte am Freitag bei der WM der Division 1A in Kiew im abschließenden Spiel Polen mit 11:0 (3:0,4:0,4:0) und schaffte damit den Aufstieg in die A-WM 2018 (4. bis 20. Mai) in Dänemark (Kopenhagen und Herning).