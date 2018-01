Karzai: Afghanistan braucht "Prosperität und Sicherheit"

"Prosperität und Sicherheit" wünscht sich der frühere afghanische Präsident Hamid Karzai für das Land am Hindukusch. Dies sei Voraussetzung für einen Rückgang der Flüchtlingsflut von Afghanen Richtung Europa. Von Europa wünsche er sich einen "unabhängigen Blick" auf Afghanistan, sagte Karzai, der auch Kritik an den USA anklingen ließ, am Donnerstag in einem Vortrag in Wien.

“Entscheidend ist: Europa sollte dazu beitragen, friedliche Verhältnisse in Afghanistan zu schaffen, damit die Afghanen zurückkehren können”, betonte der langjährige Staatschef (2004 bis 2014), von der APA auf die hohe Zahl an afghanischen Flüchtlingen in den europäischen Staaten angesprochen. Zugleich sprach sich Karzai dagegen aus, Flüchtlinge unterschiedlich einzustufen, wenn es um das Kriterium Sicherheit im Heimatland gehe – etwa zwischen Syrien einerseits und Afghanistan andererseits. “Nein, es sollte kein Unterschied gemacht werden.”

Die junge Generation sollte zurückkommen und Machtpositionen im Lande übernehmen, äußerte Karzai in seinem Vortrag in der Diplomatischen Akademie einen Wunschtraum. Er selbst wolle nicht in die aktive Politik zurück. Die im Publikum zahlreich vertretenen jungen Afghanen rief er auf, hier zu studieren, sich zu integrieren und dann gut ausgebildet nach Afghanistan zurückzukehren. Damit erntete er heiteren Applaus. Aber auch zu Zwischenfällen kam es, als ein junger Afghane mehrmals brüllte: “Ich bin kein Afghane, ihr habt mich getötet.” Es gelang, den Mann zu beruhigen.

Karzai, der sich auf Einladung des AIES (Österreichisches Institut für Europa- und Sicherheitspolitik) in Wien aufhielt, unterstrich die Bündnistreue seines Landes zu den USA, forderte aber zugleich Achtung vor den legitimen Institutionen des Landes und die “Relegitimierung der US-Präsenz”. Im Zusammenhang mit der langjährigen US-Militärpräsenz in Afghanistan und dem Erstarken islamistischer Strömungen nach “9/11” (Anschläge in den USA) merkte der frühere Präsident kritisch an: “Die Amerikaner haben nicht beachtet, was sie gesehen haben oder sie haben nicht gesehen, was vor sich ging.”

Afghanistan habe an Verteidigungskapazität eingebüßt. Der Aufbau einer eigenständigen Sicherheit brauche Zeit. “Wir bekennen uns aber zu unserer Verantwortung”, fügte Karzai hinzu. Er beklagte die vielen Opfer in der zivilen Bevölkerung im Zuge militärischer Angriffe, wollte sich aber nicht als Gegner der aktuellen afghanischen Führung verstanden wissen. Er wünsche sich, dass Afghanistan “von einem Zentrum des Konflikts zu einem Zentrum der Kooperation” werde.

Am Donnerstag wurde der Ex-Präsident der Islamischen Republik Afghanistan von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu einem informellen Hintergrundgespräch in der Hofburg empfangen. Nach Auskunft der Präsidentschaftskanzlei tauschten sich die Politiker ausführlich über die aktuelle Lage in Afghanistan und in der Region aus. Besorgt habe sich der Bundespräsident über die steigende Anzahl der zivilen Kriegsopfer in Afghanistan, darunter viele Kinder, gezeigt. Van der Bellen habe auch an sein Treffen mit Karzais Nachfolger Präsident Mohammed Ashraf Ghani im Herbst 2017 in New York erinnert, wo Österreichs Beitrag zu Stabilisierung und Wiederaufbau in Afghanistan sowie die Kooperation im Migrationsbereich thematisiert wurden.