Karwoche und Ostern in der Pfarrgemeinde Gantschier

Die Pfarrgemeinde Gantschier lädt zur Mitfeier der Gottesdienste an den Kartagen und am Osterfest in ihre Pfarrkirche zum Heiligen Josef.

Gründonnerstag, 29. März, Letztes Abendmahl Jesu, 9 Uhr, Hl. Messe mit Übertragung des Allerheiligsten in die Friedhofskapelle mit Möglichkeit der stillen Anbetung

Karfreitag, 30. März, Kreuzestod Jesu Christi, 15 Uhr Todesstunde, 19 Uhr Kreuzweg

Karsamstag, 31. März, Tag der Grabesruhe Jesu, 10:30 Uhr Speisenweihe

Ostern

Ostermorgen, 1. April, 6 Uhr Osterfeuer vor der Pfarrkirche mit der Funkenzunft; die anschließende Auferstehungsfeier in der Kirche wird vom Gantschierer Bläserensemble mitgestaltet; danach ist Osterfrühstück im Pfarrsaal.

Ostermontag, 2. April, 9 Uhr Eucharistiefeier mit Jahrtag für Hermann Pösel