Kartoffelanbau in Vorarlberg: Grüne werfen Bauern Einsatz von Umweltgift vor

“Beim Anbau von Kartoffeln sei es in Vorarlberg üblich, die unerwünschten Pflanzen im Feld mit Umweltgiften abzutöten, um die Reifung der essbaren Knollen zu beschleunigen”, kritsiert Zadra. Dabei würden die Umweltgifte Diquat, Glyphosat oder Glufosinat zum Einsatz kommen. Sichtbar seien die Folgen an „vollkommen abgestorbenen und totgespritzten Kartoffeläckern“.

Die Gifte würden unkontrollierbar im Grundwasser und in den Nahrungsmitteln landen, so der Landtagsabgeordnete der Vorarlberger Grünen. Er schlägt vor, strengere Richtlinien für das „Ländle-Gütesiegels“ einzuführen. Nicht nur Regionalität solle ein Kriterium sein, sondern auch Qualität. Glyphosat müsse für alle Ländle-Produkte verboten sein, gibt Zadra in einer Aussendung zu bedenken.

Ländle Qualitätsprodukte GmbH weist Vorwürfe zurück

Glyphosat sei österreichweit im Kartoffelanbau verboten und natürlich auch beim Ländle-Kartoffelanbau nicht im Einsatz, entgegnet Marcel Strauss, Geschäftsführer der „Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH“. Wie ORF Vorarlberg berichtet, seien im Bedarfsfall andere Pflanzenschutzmittel gesetzlich erlaubt, um das Kraut an der Oberfläche zu entfernen und die Ernte vor Schaden bewahren zu können. Diese würden so wenig wie möglich und so selten wie möglich genutzt. Das werde auch durch die Qualitätssicherung kontrolliert.

Glyphosat würde in die Knolle eindringen und diese mitunter zerstören, so Strauss. Glyphosateinsatz im Kartoffelanbau sei nicht nur verboten, sondern wäre auch schlichtweg dumm.

(Red.)