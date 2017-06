Kartoffelacker der Volksschüler

Vandans (sto) Die SchülerInnen der jahrgangsgemischten Eingangsklasse legten unter Anleitung von Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins im Ortsteil Innerbach einen Kartoffelacker an. Bereits am 8. Mai (Maiwaage- besonders gutes Zeichen) wurden die Kartoffeln eingegraben. „Das war ganz schön viel Arbeit, den Acker vorzubereiten, die Kartoffeln hineinzustecken und sie dann wieder gut mit Erde zu bedecken“, erzählte Selina. Zum Glück gab es eine leckere Jause nach so viel Arbeit. Jetzt heißt es warten und geduldig sein, während die Kartoffeln wachsen. Natürlich schauen die Kinder auch immer wieder beim Acker vorbei. Im September erfolgt dann die gemeinsame Ernte, die im Rahmen eines Kartoffelfestes auch gleich verkostet wird.