Karrieretag begeisterte Schüler

Am vergangenen Donnerstag luden die Betriebe im Lustenauer Industriegebiet Nord zum inzwischen elften gemeinsamen Karrieretag.

Sechs Unternehmen aus dem Industriegebiet Nord luden am vergangenen Donnerstag schon traditionell die Viertklässler aus allen drei Lustenauer Mittelschulen zum Karrieretag. Auch Bürgermeister Kurt Fischer betonte in seiner Begrüßung die Wichtigkeit einer guten Ausbildung und dankte dafür auch allen Betrieben. In weiterer Folge wurden die Schüler in Gruppen aufgeteilt und durch die verschiedenen Betriebe geführt. Dabei erlangten die jungen Burschen und Mädchen interessante Einblicke in die verschiedensten Bereiche und lernten die Betriebe samt Firmenchefs und Lehrlingsausbildner kennen. Dazu durften die Schüler auch selber Hand anlegen und an den Maschinen in den Unternehmen selber kleine Werkstücke anfertigen. Somit gab es alle interessanten Informationen rund um die Betriebe und um die angebotenen Lehrstellen.