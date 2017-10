Karriere-Bestleistungen von Pöltl bei Toronto-Kantersieg

14 Punkte gegen Philadelphia - © APA (AFP/Getty/Archiv)

Jakob Pöltl hat beim 128:94-Kantersieg der Toronto Raptors gegen die Philadelphia 76ers in der Nacht auf Sonntag (MESZ) zwei persönliche Karriere-Bestleistungen in der NBA markiert. Der Wiener erzielte 14 Punkte und verzeichnete drei blockierte Würfe. “Sehr starke Teamleistung an beiden Enden, jeder hat seinen Job gemacht”, ließ der 22-Jährige auf Facebook wissen.