Karmasin will Flüchtlinge mit Praktika schneller integrieren

Ministerin sieht "gutes Instrument, um die Integration zu stärken" - © APA

Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) plädiert dafür, Flüchtlinge in Österreich mit unbezahlten Praktika und Freiwilligenarbeit besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. “Dies ist ein gutes Instrument, um die Integration zu stärken”, sagte Karmasin am Montag bei der Präsentation eines Praktika- und Lehrstellen-Rankings in Wien.