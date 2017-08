Karmasin drängt auf nationale Lösung für Familienbeihilfe

Karmasin will nicht länger warten - © APA

Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) drängt bei der Anpassung der Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder auf eine nationale Lösung. Nachdem ein gemeinsamer Brief von Sozialminister Alois Stöger (SPÖ), sowie Kollegen aus Deutschland, Dänemark und Irland an die EU-Kommission nichts gebracht hat, will sie den Entwurf gemeinsam mit der SPÖ dennoch umsetzen, sagte sie am Sonntag zur APA.