Der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf (ÖVP) - © APA

Der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf (ÖVP) verzichtet darauf, als Spitzenkandidat der ÖVP in seinem Heimatbundesland Vorarlberg in die Nationalratswahl zu gehen. Ein entsprechender “profil”-Bericht wurde der APA von Kopf bestätigt. Stattdessen strebt er die Listenführung im Regionalwahlkreis Süd an, wo bei der letzten Nationalratswahl das ÖVP-Mandat verloren gegangen war.