Noch bis Ende Oktober dreht Regisseur Urs Egger nach einem Drehbuch von Thomas Reider unter anderem in Bayern, Tirol und Wien. Neben Markovics sind in der ORF/BR/Arte-Produktion auch Verena Altenberger (derzeit gefeiert für ihre Leistung im Kinodrama “Die beste aller Welten”), Aaron Friesz oder Andreas Lust zu erleben. Das “Wunder von Wörgl”, wie es in die Geschichte eingegangen ist, soll laut Aussendung 2018 im ORF zu sehen sein.

(APA)