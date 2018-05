Karl-Heinz Kopf wird Generalsekretär der Wirtschaftskammer

WKÖ-Präsident Harald Mahrer hat am Mittwoch wie erwartet den früheren zweiten Nationalratspräsidenten Karl-Heinz Kopf (geb. 1957) als künftigen Generalsekretär der WKÖ vorgestellt. Zu Mittag soll er offiziell gekürt werden, mit Juli seine neue Funktion antreten. Als Stellvertreterin wird ab September Mariana Kühnel (geb. 1983) berufen, zuletzt Leiterin Vorstandsangelegenheiten bei der Erste Group.

Kühnel soll sich in der Wirtschaftskammer vor allem um europapolitische Fragen und internationales, insbesondere auch um die Außenwirtschaftsorganisation kümmern, so Mahrer bei der Vorstellung. Die WKÖ wolle der Interessenvertretung in Brüssel viel mehr Aufmerksamkeit schenken als bisher, so Mahrer. Kühnel ist auch ÖVP-Bezirksrätin in Wien Innere Stadt und stellvertretende Bezirksparteiobfrau.