Karel-Gott-Ausstellung öffnet auf Moldau-Schiff in Prag

Karel Gott bekommt eine eigene Ausstellung - auf der Moldau

Fans von Karel Gott (77) haben eine neue Pilgerstätte: Am Moldau-Ufer in Prag hat ein Ausstellungsschiff angelegt, das auf 1.500 Quadratmetern gut 1.000 Erinnerungsstücke aus der 60-jährigen Bühnenkarriere des tschechischen Sängers zeigt. Die Schau auf dem Wasser öffnet an diesem Donnerstag unter dem Titel “Gott, My Life”. Die Veranstalter erwarten bis Ende September rund 100.000 Besucher.