Kardeis fordert bessere Instrumente zur Terrorismusbekämpfung in Vorarlberg

Die Generaldirektorin für öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, hat am Freitag in Bregenz ihre Forderung nach besseren Instrumenten zur Terrorbekämpfung erneuert. “Wir dürfen uns keine Lücken leisten”, verwies sie auf die rechtlich nicht mögliche Entschlüsselung von Messengerdiensten wie Skype oder WhatsApp. In der Prävention gelte es, den Weg von der Sympathie zur Nachahmung zu unterbrechen.