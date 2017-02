Karas warnt vor Diskriminierung bei Familienbeihilfe

Am Dienstag hatte Karas auf “Twitter” die Ankündigung von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), wonach die ÖVP einen Entwurf für die Reduzierung der Familienbeihilfezahlungen ab 2018 vorgelegt hat, mit der Frage quittiert: “Diskriminierungsverbot beachtet? Wir sind Europa!” Ebenfalls an Kurz twitterte Karas: “Neiddebatte beenden. Sachlich gerechte und europäische Lösungen anstreben!”

Auch zum Beschäftigungsbonus äußerte Karas die Ansicht, dass eine Diskriminierung gegen EU-Bürger bleibe. Die Regierung will den Bonus für Firmen an die Beschäftigung von in Österreich ansässigen Arbeitskräften knüpfen.

Generell stellte Karas fest, das “Mir sa’n mir!”-Verhalten sei inakzeptabel. “Leide seit Jahren darunter. Europa wurscht! Gehe weiter meinen Weg! Aufrecht!”, bekräftigte er.

(APA)