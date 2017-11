Karas kritisiert Schelling wegen Geldwäscherichtlinie scharf

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) wird wegen Österreichs Verhalten in Brüssel bei der Verschärfung der Bestimmungen gegen Steuervermeidung und Geldwäscherei kritisiert. Laut einem "Standard"-Bericht steht Österreich bei der Verschärfung der Geldwäscherichtlinie auf der Bremse. Der EU-Abgeordnete Othmar Karas (ÖVP) hat seinen Parteikollegen dafür heftig kritisiert.

Er habe “überhaupt kein Verständnis” dafür, dass es angesichts täglich neuer Beispiele von Steueroasen und Steuerhinterziehung noch immer EU-Staaten gebe, die den Kampf der EU-Kommission blockieren wollten, sagte Karas zur Zeitung. Und auf Wiens Rolle angesprochen meint Karas: “Ich kann nicht glauben, dass sich Österreich im Kampf gegen Steuertricks der Konzerne auf die Seite von Malta, Zypern und Großbritannien stellte, denn dann wären wir auf der falschen Seite”. Es seien genau die genannten Länder, die sich seit Jahren unfair verhielten, so der ÖVP-Delegationsleiter zum “Standard”. Das sei auch der Grund, dass er sich im EU-Parlament dafür einsetze, dass auch EU-Länder auf die geplante Schwarze Liste der Steueroasen kommen sollten.

In einer neuen Geldwäscherichtlinie sollen die Bestimmungen für die Offenlegung der wahren Eigentümer von Trusts und Stiftungen verschärft werden. So soll die Schwelle für eine Bekanntgabe der wirtschaftlich Berechtigten von 25 auf zehn Prozent abgesenkt werden. Zudem sollen Ausnahmen, denen zufolge die Nennung von Strohmännern ausreichend ist, gestrichen werden. Weiters in dem von der EU-Kommission vorgelegten Vorschlag verpackt: Die Register mit den echten Eigentümern sollen nicht nur für Behörden, sondern für die ganze Öffentlichkeit einsehbar werden. Außerdem sollen Steuerberater, Rechtsanwälte oder Notare unter einer unabhängigen Aufsicht unterstellt werden.