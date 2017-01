Kapitän spielt ohne Eistraining gegen Fassa

Mit einem Sieg können die Lustenauer bereits eine Runde vor Beendigung des Grunddurchgangs die Qualifikation für die Meisterrunde aus eigener Hand schaffen. Doch vor den flinken Italienern ist Vorsicht geboten. Lustenaus Löwen müssen mit voller Energie und Engagement in die Partie gehen, um die wichtigen Punkte einfahren zu können.

Lustenaus Coach Gerald Ressmann spricht von einer der wichtigsten Partien der bisherigen Saison und warnt vor dem HC Fassa. „Die Italiener haben eine sehr gute Mannschaft und verfügen über Spieler, die sehr schnell von der Defensive in die Offensive umschalten können. Mit ihren schnellen Flügelspielern sind sie stets gefährlich. Zudem haben sie vor einigen Tagen Jesenice mit 7:2 vom Eis gefegt. Schon beim Spiel in Fassa hatten wir Mühe und konnten den Sieg erst in den letzten Minuten fixieren.

Unser Vorteil liegt darin, dass wir es vor eigenem Publikum in der Hand haben, uns für die Meisterrunde zu qualifizieren. Wir müssen sehr konzentriert und kompakt arbeiten – jeder muss für jeden kämpfen. Wir können mit viel Mut und Zuversicht in diese Partie gehen. Die Jungs sollen Spaß auf dem Eis zeigen und nur von Wechsel zu Wechsel denken. Wenn wir diese Tugenden umsetzen können, sollten wir vor Überraschungen seitens der Italiener gewappnet sein.

Personalmäßig kann Coach Ressmann erstmals in dieser Saison (!) aus dem Vollen schöpfen. Kapitän Max Wilfan war diese Woche beruflich unterwegs und wird morgen ohne Eistraining in den letzten Tagen zur Mannschaft stoßen, hat jedoch die Qualität und Klasse, dies zu kompensieren. David Slivnik war in den letzten Tagen gesundheitlich ein wenig angeschlagen, sollte aber bis morgen soweit fit sein, dass er die Verteidigung der Lustenauer verstärken kann.

EHC Alge Elastic Lustenau : HC Fassa Falcons

Samstag, 14. Januar 2017, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau

Schiedsrichter: Manuel Hollenstein, Turo Virta, Federico Giacomozzi, Gerald Mutz