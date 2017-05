Kapfenberg zog in ABL-Finalserie ein, Oberwart glich aus

Die bulls Kapfenberg sind als erstes Team in die Finalserie der Basketball-Bundesliga (ABL) eingezogen. Die Steirer besiegten am Sonntag daheim die Swans Gmunden 61:59 (30:32), womit sie die “best of five”-Semifinalserie mit 3:1 für sich entschieden. Meister Oberwart erzwang hingegen bei WBC Wels ein fünftes und entscheidendes Spiel, die Burgenländer siegten in Oberösterreich 79:62 (39:35).

"Das war ein Sieg des Herzens", sagte Oberwart-Coach Chris Chougaz gegenüber Sky. "Wir haben defensiv und offensiv wie geplant gespielt. Die österreichischen Spieler waren der Schlüssel zum Erfolg." Nachdem die Gäste zur Halbzeit nur mit vier Punkten Vorsprung in Front gelegen waren, entschieden sie die Partie mit einem 26:9 im dritten Viertel. "Wir sind nicht richtig aus der Kabine gekommen", analysierte Wels-Coach Mike Coffin. "Wir sind dann nie mehr ins Spiel gekommen." Während dieses Duell nun am Mittwoch (19.30 Uhr, live auf Sky) mit Heimvorteil für Grunddurchgangssieger Oberwart entschieden wird, kann sich Kapfenberg bereits auf die Finalserie vorbereiten. Der Cupsieger setzte seinen Lauf der vergangenen Wochen fort und schaltete den Zweiten des Grunddurchgangs aus. Es wird die zweite "best of seven"-Titelentscheidung nach 1999. Schon damals war Michael Schrittwieser als Kapfenberg-Coach dabei, wobei die Serie mit 4:1 an St. Pölten ging. (APA)