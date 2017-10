Kapfenberg-Match als Bewährungsprobe für Lustenau-Neo-Trainer Plassnegger

In Sachen Personal wollte sich der Coach am Tag vor dem Match nicht festlegen. - © VOL.AT/Lerch

Erst fehlte die Freigabe durch Ex-Klub GAK, nun ist die fehlende Trainerlizenz ein Thema. Beides ist schon länger bekannt, doch ausgerechnet vor seinem Debüt auf der Austria-Bank werden die Nebengeräusche zum Thema. Das stört Gernot Plassnegger, der sich nach seinen ersten Tagen in Lustenau lieber am sportlichen Auftritt seiner Mannschaft in Kapfenberg messen lassen möchte.