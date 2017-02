Kanzlerin Merkel trifft Erdogan und Yildirim in Ankara

Ein Händeschütteln aus dem vergangenen Jahr - © APA (AFP)

Zum ersten Mal nach dem Putschversuch in der Türkei reist die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag zu politischen Gesprächen nach Ankara. Bei ihren Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Binali Yildirim will Merkel unter anderem Fortschritte für das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei erzielen.