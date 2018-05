Kanzler Kurz besuchte Pflegeeinrichtung

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat den 1. Mai zum Anlass genommen, eine Pflegeeinrichtung in Wien-Ottakring zu besuchen. Eineinhalb Stunden reservierte sich der ÖVP-Chef, um sich mit dem Leiter der Einrichtung auszutauschen und bei einem Rundgang Smalltalk mit Bewohnern und Betreuern zu pflegen.

Das “Haus der Barmherzigkeit” zählt zu Österreichs größten privaten Pflegeeinrichtungen mit rund 400 Beschäftigten. Etliche davon waren auch am “Tag der Arbeit” im Einsatz und wurden von Kurz mit Knabbereien wie Marillen-Kernen versorgt. Die Kurz-Unterhaltungen gingen dem Kanzler leicht von der Lippe. Das Personal zeigte sich von seiner Arbeit in der Einrichtung und auch vom Kanzler durchaus angetan. Gruppen-Fotos mit dem routiniert lächelnden VP-Chef wurden in allen Stationen geschossen. Einzelne Pflegerinnen drehten mit ihren Handys Erinnerungsvideos.