Kanzler Kern zu Besuch in Ã„gypten und VAE

Der Ägypten-Besuch, bei dem Kern auch mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, zusammenkommen wird, erfolgt im Schatten islamistischen Terrors. Zu Ostern wurden bei Attentaten auf Christen Dutzende Menschen getötet. Am Palmsonntag waren in zwei koptischen Kirchen in Tanta und Alexandria Sprengsätze explodiert. Sie rissen 46 Menschen in den Tod. Drei Wochen später war dann Papst Franziskus im Land am Nil zu Gast. Der Besuch ging dank extremer Sicherheitsvorkehrungen ohne Zwischenfälle über die Bühne.

Präsident Sisi hat aber auch mit ökonomischen Problemen zu kämpfen. Die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten hat dem Ex-General, der 2014 noch als politischer Heilsbringer gefeiert wurde, eine weitverbreitete Unzufriedenheit in der Bevölkerung beschert. Sisi war an die Staatsspitze gekommen, nachdem im Juli 2013 das Militär den von der Muslimbruderschaft gestützten Präsidenten Mohammed Mursi entmachtet hatte. Ein über Mursi verhängtes Todesurteil wurde im Vorjahr wieder aufgehoben. Auch die lebenslange Haftstrafe, die ihm stattdessen aufgebürdet wurde, soll nun neu verhandelt werden.

Der Islamist Mursi war nach dem Sturz des langjährigen Präsidenten Hosni Mubarak an sich der erste demokratisch gewählte Präsident Ägyptens gewesen. Nach Mursis Absetzung sagte der heutige Staatschef Sisi der Muslimbruderschaft den Kampf an. Hunderte ihrer Anhänger wurden seither getötet und Zehntausende inhaftiert. Nach den Oster-Attentaten auf die koptischen Christen, zu denen sich die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) bekannte, wurde die Gangart verschärft und für vorerst drei Monate der Ausnahmezustand verhängt.

In dem autoritär regierten Land am Nil verstärkte sich seither die Sorge über eine weitere Beschneidung der Menschenrechte. Ministerpräsident Sherif Ismail verteidigte bisher die Maßnahmen der Regierung. “Es ist unvermeidlich, dass einige außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden”, lautet seine Argumentation. Das Notstandsgesetz gebe den Behörden die nötige “Flexibilität” und den rechtlichen Rahmen, um den Kampf gegen einen “bösartigen Feind” aufzunehmen.

Das Thema Terrorismus wird bei den Treffen mit Sisi und Ismail ebenso zur Sprache kommen wie die aktuellen Migrations- und Flüchtlingsbewegungen. Kern war mit Sisi bereits im vergangenen September beim UNO-Flüchtlingsgipfel in New York zusammengekommen. Damals forderte der SPÖ-Politiker EU-Flüchtlingsabkommen mit Ägypten nach dem Vorbild des Deals mit der Türkei, weil Europa ein Interesse haben müsse, “die Region zu stabilisieren”. Ägyptens Außenminister Sameh Shoukry hatte sich daraufhin gegenüber einem Flüchtlingsdeal mit der EU prinzipiell offen gezeigt.

“Wenn die rechtlichen und humanitären Parameter stimmen, sind wir bereit”, erklärte Shoukry im Oktober 2016 in einem APA-Interview. Ägypten habe in den vergangenen Jahren mehr Flüchtlinge aufgenommen als “ganz Europa”. Eine Einrichtung von Flüchtlingscamps in Nordafrika – eine Idee, die etwa ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz forciert – sah der 64-jährige Chefdiplomat eher skeptisch. Shoukry redete hingegen einer stärkeren Hilfe vor Ort und vermehrten Investitionen in Afrika das Wort. “Es muss viel mehr politische Unterstützung geben, um Konflikte in afrikanischen Ländern zu lösen. Um diese zu stabilisieren und Sicherheit zu schaffen.”

Auch der “Vater” des EU-Türkei-Flüchtlingsdeals, Gerald Knaus, hält EU-Aufnahmezentren in Nordafrika für eine “Scheinlösung”. “Es gibt kein einziges Land in Nordafrika, das in der Lage oder bereit wäre, solche Lager einzurichten”, sagte der österreichische Experte jüngst gegenüber dem ORF. Flüchtlinge “ohne Schutz” einfach zurückzuschicken, stehe auch nicht im Einklang mit der UNO-Flüchtlingskonvention.

Zudem soll es bei dem Besuch auch um die Wirtschaftsbeziehungen gehen, etwa im Energiesektor. Rund 600 österreichische Firmen sind in Ägypten aktiv. Die österreichischen Exporte in das nordostafrikanische Land sind zuletzt stark gestiegen, in den vergangenen beiden Jahren sogar um 20 Prozent. Für Kern sei es daher von großer Bedeutung, “direkt vor Ort die österreichischen Interessen zu vertreten und persönliche Beziehungen zu den wichtigsten Politikern in der Region zu etablieren”, hieß es im Vorfeld aus dem Kanzleramt.

Die Handelsbeziehungen der EU mit Ägypten basieren auf dem “Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation”, welches seit 2004 in Kraft ist. 2013 begann die EU mit Ägypten über die Vertiefung der Handels- und Investitionsbeziehungen zu diskutieren. Diese Diskussion dient laut Wirtschaftskammer Österreich (WKO) als Vorbereitung für Verhandlungen über ein vertieftes und umfassendes Freihandelsabkommen (DCFTA).

Das Freihandelsabkommen soll die Marktchancen und das Investitionsklima verbessern und Wirtschaftsreformen in Ägypten unterstützen. Es soll deutlich über das bestehende Abkommen hinausgehen und Bestimmungen zum Handel mit Dienstleistungen, zur öffentlichen Beschaffung, Wettbewerb, Rechte des geistigen Eigentums und Investitionsschutz enthalten.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), wo Kern am Donnerstag unter anderem mit Kronprinz Mohammed bin Zayed Al-Nahyan konferieren wird, werden aller Voraussicht nach ebenfalls die Konflikte in der Region – in Syrien, Libyen und Jemen – und damit auch die Flüchtlingsfrage zur Sprache kommen.

Im Jemen-Konflikt engagieren sich die VAE in einer vom Nachbarland Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition, die vor allem mit Luftangriffen an der Seite der international anerkannten Regierung des sunnitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansour Hadi gegen vom Iran unterstützte schiitische Houthi-Rebellen und andere Milizen kämpft. Diese halten dem ehemaligen Präsidenten Ali Abdallah Saleh die Treue. Extremistengruppen wie Al-Kaida und der IS machen sich den Konflikt zunutze, um ihre Macht im Land auszubauen. Wegen des Konflikts herrscht im Jemen eine humanitäre Krise.

Vor allem aber stehen bei Kerns Besuch Wirtschaftsfragen im Mittelpunkt. Die VAE – eine Föderation von sieben Emiraten im Südosten der Arabischen Halbinsel in Südwestasien mit derzeit rund neun Millionen Einwohnern – sind der größte Handelspartner für Österreich in der Golfregion mit Exporten in der Höhe von 640 Millionen Euro im Jahr 2016. Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen den flächen- und einwohnerzahlmäßig gleich großen Staaten Österreich und VAE nimmt weiterhin zu. So stiegen die österreichischen Investitionen in den VAE um knapp 30 Prozent auf 4 Mrd. Euro, umgekehrt jene der AVE in Österreich um fünf Prozent auf 4,7 Mrd. Euro.

Weiters stehen mit der OMV (24,9 Prozent) und dem Chemiekonzern Borealis (64 Prozent) wichtige Unternehmen im Teil-Eigentum der VAE. Die Regierung in Abu Dhabi verfolgt laut WKO neben dem Ausbau der Erdölförderung auf 3,0 Mio. Barrel pro Tag bis 2020 unter Einbindung europäischer und US-amerikanischer Konzerne ein ehrgeiziges Entwicklungsprogramm. Auch die OMV engagiert sich verstärkt und baut gerade ihren Sitz für die gesamte MENA-Region in Abu Dhabi massiv aus.

Im September wurde auch ein neuer Öl-Verladehafen in Fujairah am Indischen Ozean in Betrieb genommen, um im Krisenfall nicht vom Nadelöhr der Straße von Hormuz abhängig zu sein. Kernziel der sogenannten Economic Vision 2030 ist jedoch der Ausbau des Nicht-Erdölsektors, dessen Beitrag zum BIP des Emirates Abu Dhabi auf 65 bis 70 Prozent angehoben werden soll. Die Anreise des Bundeskanzlers nach Kairo erfolgt am Dienstag, die Rückkehr aus den VAE ist für Freitag vorgesehen.

(APA)