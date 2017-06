Kanzler Kern öffnet in Wahlkampfvideo sein Familienalbum

Kern präsentiert sich privat - © APA

Im Wahlkampf für die Nationalratswahl am 15. Oktober gibt Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern nun auch Einblicke in sein Privatleben. In einem neuen Video erzählt Kern über seine Jugend in Simmering, den Traum vom Profifußball, Probleme in der Schulzeit, und er öffnet sein Familienalbum. Das Video zeigt Fotos von Kern als Vater von vier Kindern, als Fußballfan und als Politiker.