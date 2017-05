Kanzler Kern empfing rumänischen Kollegen Grindeanu

Dies sei wichtig für die wirtschaftliche Kooperation, betonte Kern am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Grindeanu in Wien. Der rumänische Premier seinerseits dankte Kern für die Unterstützung seines Landes beim angestrebten Beitritt zum Schengenraum.

Ein weiteres Thema waren die geplanten Kürzungen der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder sowie die Flüchtlingspolitik. Kern betonte: “Wir erwarten, dass es innerhalb Europas Solidarität gibt und dass jeder seine Verpflichtungen wahrnimmt.” Eine Frage sei, wie man mit Flüchtlingen und Migranten umgehe, und auch die Frage des Unterhalts – “der ist in Österreich immer noch auf einem Niveau, das viel höher ist als in fast allen anderen Ländern”. Grindeanu betonte im Hinblick auf die Pläne zur Familienbeihilfe, dass nationale Gesetze jedenfalls der EU-Gesetzgebung entsprechen müssten.

Die EU war neben den wirtschaftlichen Beziehungen das Hauptthema der beiden Regierungschefs, weil Rumänien im ersten Halbjahr 2019 den EU-Ratsvorsitz von Österreich übernimmt. Beide seien sich einig, dass die Entwicklung der Kohäsionsfonds und Infrastrukturmaßnahmen Priorität habe und deutliche Wachstumsimpulse geben könne, sagte Kern. Grindeanu ergänzte, dass beide Ministerpräsidenten wollten, dass Europa ein “Erfolgsprojekt bleibt, eine Institution, die effizient und solidarisch vorgeht und die auf den Prinzipien von Demokratie und Freiheit beruht”.

Beide Regierungschefs lobten außerdem die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Österreich und Rumänien. Kern sagte, dass sich die rumänische Wirtschaft “exzellent” entwickle und “österreichische Firmen dort florieren”. Grindeanu betonte, dass Österreich bei den Investitionen in Rumänien an zweiter Stelle stehe. “Unser Land ist eines der profitabelsten in Mitteleuropa”, ebenso eines der “wirtschaftsfreundlichsten”. Die Gebühren und Abgaben seien sehr niedrig, die Wachstumsrate sei im vergangenen Jahr die höchste in Europa gewesen.

Laut Kern haben österreichische Firmen zehn Milliarden Euro in Rumänien investiert und Exporte über zwei Milliarden Euro getätigt. Es gibt mehr als 7.000 Firmen mit österreichischem Kapital in Rumänien, “70.000 Arbeitsplätze hängen davon ab”, sagte der Kanzler.

