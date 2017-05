Kanzler Kern bei Wahl an der Spitze der Wiener Landesliste

Nachfolge Häupls weiter unentschieden - © APA (Oczeret)

Die Wiener SPÖ hat am Montag ihre Wahlkampfstrategie für die Nationalratswahl diskutiert. Das hat der Wiener Landesparteichef, Bürgermeister Michael Häupl, am Montag berichtet. Details dazu nannte er nicht. Lediglich der Name jener Person, die die Wiener Landesliste anführen wird, wurde verraten: Es handelt sich um den Bundesparteivorsitzenden, Kanzler Christian Kern.