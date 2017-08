Kanzler Kern bei Lokalaugenschein im steirischen Oberwölz

Aufräumarbeiten in Oberwölz - © APA

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Montag wegen der Unwetter in der Obersteiermark einen Besuch bei den Stadtwerken in Kapfenberg abgesagt und sich nach Oberwölz begeben, wo die Schäden besonders schwer waren. Kern wohnte einer Sitzung der Einsatzleitung am frühen Nachmittag bei und machte sich ein Bild von den Aufräumarbeiten. Der Kanzler versprach rasche und unbürokratische Hilfe.