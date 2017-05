Kanzler in Salzburg: “Sicher keine eigene Liste Kern”

Kern sieht in 12 Monaten viel erreicht - © APA

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Donnerstagabend in Salzburg seinen ersten Auftritt vor Publikum absolviert, seit Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) vor acht Tagen das Handtuch warf. Mehr als 600 Parteigänger, Funktionäre und Interessierte waren auf Einladung der Salzburger Landespartei in die Salzburgarena gekommen, um Kerns Mischung aus Wahlkampf- und “Plan A”-Rede beizuwohnen.