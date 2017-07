Kanye West wehrt sich vor Gericht gegen enttäuschte Fans

Fans sind von Kanye West enttäuscht. - © AP

US-Rapper Kanye West muss sich vor Gericht gegen enttäuschte Fans wehren, die sich von ihm hinters Licht geführt fühlen. Seine Anwälte beantragten nun bei Gericht die Einstellung des Verfahrens um die Veröffentlichung des Albums “The Life of Pablo” über Streamingdienste im Internet, wie aus einem am Mittwoch bekannt gewordenen Schreiben an die Justiz hervorgeht.