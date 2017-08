Kanye West verklagt Versicherung nach abgesagten Konzerten

West hat Versicherung verklagt. - © AP

US-Rapper Kanye West (40) fordert nach dem Abbruch seiner “Saint Pablo Tour” im November Millionen von der Versicherung. Sein Unternehmen Very Good Touring, Inc. habe am Dienstag (Ortszeit) eine Klage über zehn Millionen Dollar (rund 8,5 Millionen Euro) bei einem Gericht in Kalifornien eingereicht, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Gerichtsdokumente.